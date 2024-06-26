Китай ввел безвизовый режим для граждан Польши, Австралии и Новой Зеландии

С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года граждане Польши, Австралии и Новой Зеландии смогут въезжать в Китай без визы на срок до 15 дней.

С 1 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года граждане Польши, Австралии и Новой Зеландии смогут въезжать в Китай без визы на срок до 15 дней.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Власти Китая объявили о расширении программы безвизового въезда, включив в нее эти три страны.

Новая программа начала действовать с января 2024 года, и в нее постепенно добавляют новые страны. С начала года она распространяется на граждан 11 европейских государств, включая Австрию, Германию, Францию, Ирландию, Нидерланды, Италию и Швейцарию, а также Малайзию. Для всех участников программа действует до 31 декабря 2025 года.