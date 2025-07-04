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Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренди из Евросоюза

Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренди из Евросоюза Китай вводит антидемпинговые пошлины в размере 27,7–34,9% на бренди из стран Европейского союза (ЕС) сроком на пять лет.
Другие страны
4 июля 2025 г. 11:57
Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренди из Евросоюза

Китай вводит антидемпинговые пошлины в размере 27,7–34,9% на бренди из стран Европейского союза (ЕС) сроком на пять лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Тарифный режим предусматривает исключения: 34 производителя бренди из ЕС будут освобождены от пошлин при условии соблюдения ранее озвученных ценовых обязательств. В их число входят такие крупные коньячные бренды как Martell (принадлежит Pernod Ricard) и Remy Martin (Remy Cointreau).

В январе 2024 года Китай начал антидемпинговое расследование в отношении бренди из ЕС на фоне введения Евросоюзом торговых санкций на импорт из КНР.

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