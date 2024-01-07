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Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации и рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР.
Другие страны
7 января 2024 г. 06:42
Китай введет санкции в отношении пяти компаний США из-за поставок оружия Тайваню

Китайские власти введут ответные санкции в отношении пяти американских компаний в связи с поставками вооружений США тайваньской администрации и рестрикциями Вашингтона в отношении предприятий и частных лиц КНР.

Как передает Report, об этом сообщил МИД Китая.

"Соединенные Штаты откровенно нарушают принцип "одного Китая", продавая оружие китайскому региону Тайвань, и под разными предлогами вводят противозаконные односторонние санкции против предприятий и частных лиц КНР, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. - В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions".

В МИД Китая уточнили, что вводимые санкции предусматривают заморозку активов, включая недвижимость этих компаний на китайской территории.

"Организациям и частным лицам запрещено заключать с ними сделки, сотрудничать, осуществлять прочие виды взаимодействия", - подчеркивается в заявлении.

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