Китай введет санкции против трех американских компаний

Решение принято из-за поставок вооружений на Тайвань

Пекин введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Для защиты своих международных интересов мы приняли решение сделать соответствующие шаги. Мы введем санкции против компаний США, которые сыграли значительную роль в этом процессе, - сказал он. - Среди вышеупомянутых компаний Lockheed Martin, Boeing Defence и Ratheon", - заявил представитель МИД Китая.