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Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников

Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США.
Другие страны
31 марта 2022 г. 11:54
Китай введет ответные визовые ограничения для американских чиновников

Китай принял решение ввести ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"С целью защиты законных прав и интересов китайских граждан, Китай принял решение ввести административные ограничения в отношении официальных лиц США, которые распространяют ложь касательно вопроса о правах человека и наносят ущерб интересам Китая", - заявил дипломат.

При этом он не уточнил, на кого именно распространяются соответствующие меры.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США подвергнут визовым ограничениям представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств". Отмечалось, что действия госдепа накладывают визовые ограничения на чиновников, которых считают ответственными за политику, которая направлена против сторонников определенной религии. Имена чиновников в заявлении американская сторона не сообщила.

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Версия на английском языке China to impose retaliatory visa restrictions on US officials

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