Китай впервые представит истребитель-невидимку J-35A

Китай готовится к презентации на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 в Чжухае нового стелс-истребителя J-35A.

Китай готовится к презентации на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 в Чжухае нового стелс-истребителя J-35A.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель отдела вооружений ВВС Народно-освободительной армии Китая полковника Ню Вэньбо.

Данная выставка пройдет с 12 по 17 ноября в южной китайской провинции Гуандун.

"Многоцелевой истребитель-невидимка среднего размера J-35A будет представлен на 15-й выставке Airshow China", – сказал Ню Вэньбо.

Также на этой выставке впервые представят ракетный комплекс Хун-19 и новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, а также будет доступен для осмотра грузовой отсек самолета Y-20.

"Открытая демонстрация истребителя J-35A означает, что ВВС Китая теперь будут одновременно обладать двумя истребителями-невидимками – J-20 и J-35A. Это делает Китай второй страной в мире, оснащенной одновременно двумя стелс-истребителями, после ВВС США, обладающих F-22 и F-35», – пояснил военный эксперт Ли Ли.

Отмечается, что J-35 может стать частью серии истребителей и в будущем использоваться в качестве палубного самолета для авианосцев, что существенно повысит общую военную мощь Китая в воздушных и морских операциях, добавляется в сообщении.