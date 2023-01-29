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Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии Посольство и консульство Китая в Японии с воскресенья возобновили выдачу виз японцам.
Другие страны
29 января 2023 г. 12:32
Китай возобновил выдачу виз гражданам Японии

Посольство и консульство Китая в Японии с воскресенья возобновили выдачу виз японцам.

Как передает Report, об этом заявило посольство КНР в Токио.

"С сегодняшнего дня посольство и консульство Китая в Японии возобновляют выдачу обычных виз для граждан Японии, направляющихся в КНР", - говорится в сообщении дипведомства в социальной сети WeChat.

10 января китайское диппредставительство в Токио проинформировало о приостановке выдачи виз японцам. Это случилось после того, как Токио обязал направляющихся в Японию граждан КНР предоставлять справку об отрицательном тесте на ковид, сделанном за 72 часа до вылета, и сдавать ПЦР-тест по прибытии. Японские власти ввели эти меры после масштабной декабрьской вспышки коронавируса в Китае.

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