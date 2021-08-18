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Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации ситуации в стране

Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации ситуации в стране Китай планирует восстановить дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Другие страны
18 августа 2021 г. 12:23
Китай восстановит дипотношения с Афганистаном после стабилизации ситуации в стране
Чжао Лицзянь

Китай планирует восстановить дипломатические отношения с Афганистаном после стабилизации обстановки в стране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Говорить о том, будет ли Китай устанавливать новые дипломатические отношения с Афганистаном, можно будет только после того, как в там сформируется толерантное и открытое правительство, в достаточной мере представляющее интересы своей страны", — заявил Лицзянь.

Кроме того в МИД Китая подтвердили готовность оказывать всю возможную помощь Афганистану даже после захвата власти талибами.

"Мы продолжим содействовать усилиям по восстановлению мира в Афганистане и окажем этой стране всю возможную помощь для стимулирования ее социально-экономического развития", — заявил Лицзянь.

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