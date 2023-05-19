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Китай восстанавливает авиасообщение с Тайванем

Китай восстанавливает авиасообщение с Тайванем Прямые авиарейсы между Тайванем и городом Фучжоу возобновятся 22 мая после приостановки более чем на три года из-за пандемии.
Другие страны
19 мая 2023 г. 07:26
Китай восстанавливает авиасообщение с Тайванем

Прямые авиарейсы между Тайванем и городом Фучжоу возобновятся 22 мая после приостановки более чем на три года из-за пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают на своем сайте муниципальные власти Фучжоу.

Авиасообщение между Фучжоу, административным центром провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, и Тайбэем возобновится 22 мая. 2 июня будут возобновлены полеты между Фучжоу и экономическим центром Тайваня - городом Гаосюн, говорится в сообщении.

Прямое авиасообщение через Тайваньский пролив открылось в 2008 году. Между Тайванем и Фучжоу было выполнено в общей сложности 31 тыс. рейсов, перевезено 3,4 млн пассажиров.

Рейсы со стороны материкового Китая будет выполнять авиакомпания Xiamen Airlines.

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