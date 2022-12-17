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Китайские компании установили исторический рекорд по добыче угля

Китайские компании установили исторический рекорд по добыче угля Китайские компании в январе - ноябре увеличили добычу угля на 9,7% в годовом исчислении, установив исторический рекорд в 4 млрд тонн.
Другие страны
17 декабря 2022 г. 10:49
Китайские компании установили исторический рекорд по добыче угля

Китайские компании в январе - ноябре увеличили добычу угля на 9,7% в годовом исчислении, установив исторический рекорд в 4 млрд тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные Государственного энергетического управления (ГЭУ) КНР.

По его сведениям, 81% от общенационального объема добычи за указанный период обеспечили четыре северных региона страны - провинции Шаньси и Шэньси, Синьцзян-Уйгурский автономный район и Внутренняя Монголия.

Как отметило ГЭУ, в зимний период Китай сохранит высокие объемы добычи угля. В первой половине декабря средний показатель национальных компаний составлял 12,51 млн тонн в сутки. Согласно официальной оценке, запасов этого энергоносителя в хранилищах КНР хватит на 24 дня.

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