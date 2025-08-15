О нас

15 августа 2025 г. 08:35
Китай в январе - июле увеличил добычу нефти на 1,3%, газа - на 6%

Китайский энергетический сектор в январе - июле зафиксировал увеличение объема добычи нефти и газа на 1,3% и 6% в годовом исчислении.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется, за указанный период нефтегазовые компании страны добыли 126,6 млн тонн нефти и 152,5 млрд куб. м газа.

Согласно опубликованному докладу, среднесуточная добыча нефти в июле достигла 585 тыс. тонн, а газа - 700 млн куб. м. Объем нефтепереработки за семь месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,6%, до 424,68 млн тонн.

По данным китайской таможни, КНР в 2023 году увеличила импорт нефти и газа на 11% и 9,9% соответственно. В 2024 году эти показатели выросли на 1,8% (212,82 млн тонн) и 6,2% (246,4 млрд куб. м).

