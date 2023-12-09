Китай в Совбезе ООН указал на цинизм и двойные стандарты США

Позиция США по палестино-израильскому конфликту демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма.

Позиция США по палестино-израильскому конфликту демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма.

Как передает Report , об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь после того как Соединенные Штаты в СБ ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

"Потворствовать продолжению боев одновременно с выступлениями за предотвращение разрастания конфликта - это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты", - сказал он.

"Мы крайне разочарованы, что США наложили вето на проект резолюции", - добавил он.

За документ в СБ ООН проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Великобритания воздержалась от голосования.