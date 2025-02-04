Китай в качестве ответных мер ввел пошлины на уголь, нефть, СПГ из США

Китай объявил о введении пошлин в 10% на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Американские уголь и СПГ будут облагаться пошлинами в 15%.

Китай объявил о введении пошлин в 10% на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Американские уголь и СПГ будут облагаться пошлинами в 15%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в указе Комитета тарификации и классификации при Госсовете КНР.

Это решение принято в ответ на вступившие в силу сегодня, 4 февраля,10%-ые пошлины США на товары из Китая.

В документе сказано о том, что одностороннее введение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), а также мешает "нормальному экономическому и торговому сотрудничеству КНР и США".

Напомним, что 1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Ставка для товаров из Китая составит 10%, для Мексики - 25%, для Канады - 10% на энергоресурсы и 25% на остальную продукцию.