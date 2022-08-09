Китай в ходе новых учений отработает блокаду Тайваня

Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива продолжатся.

Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в районе Тайваньского пролива продолжатся.

Как передает Report, об этом сообщил South China Morning Post со ссылкой на НОАК. В ходе маневров планируется подготовиться к обороне и блокаде острова. Дата окончания учений не приводится.

"Восточная зона боевого командования НОАК 9 августа продолжила организацию совместных военных учений в морской акватории и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, основное внимание организации операций по совместной блокаде и совместной защите", - говорится в сообщении китайской армии.

Военные Тайваня сегодня, 9 августа, также начали артиллерийские учения. По данным газеты, в ходе учений местные военные имитируют отражение нападения на Тайвань.

Китай начал учения на фоне визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая посетила остров 2 августа в рамках поездки по странам Азии.