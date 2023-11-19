Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите

Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите

Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции.

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