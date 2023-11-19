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Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите

Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 09:33
Китай в 2024 году запустит четыре космических корабля к своей станции на орбите

Китай в 2024 году осуществит четыре запуска грузовых и пилотируемых кораблей к своей орбитальной станции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, опубликовав в социальной сети WeChat эмблемы миссий на этот период.

На странице ведомства уточняется, что в следующем году будут запущены "Шэньчжоу-18" и "Шэньчжоу-19" с тайконавтами на борту, а также грузовики "Тяньчжоу-7" и "Тяньчжоу-8". Ориентировочные даты этих миссий не названы.

В то же время, по сведениям Центрального телевидения Китая, "Тяньчжоу-7" планируется отправить на орбиту в начале следующего года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань).

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы "Т" (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов.

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