Китай в 2024 году планирует вложить более 11 млрд долларов в развитие Тибета

Правительство Китая планирует вложить в 2024 году порядка 80 млрд юаней (свыше 11 млрд долларов ) в развитие экономики Тибетского автономного района.

Правительство Китая планирует вложить в 2024 году порядка 80 млрд юаней (свыше 11 млрд долларов ) в развитие экономики Тибетского автономного района.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, средства будут использованы для строительства инфраструктурных объектов - железных дорог, скоростных автомагистралей и аэропортов. В частности, власти начнут либо продолжат строительство 10 ключевых воздушных гаваней региона.

Кроме того, по данным агентства, выделенные бюджетные средства пойдут на финансирование проектов по поставкам экологически чистой энергии.