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Китай в 2024 году планирует вложить более 11 млрд долларов в развитие Тибета

Китай в 2024 году планирует вложить более 11 млрд долларов в развитие Тибета Правительство Китая планирует вложить в 2024 году порядка 80 млрд юаней (свыше 11 млрд долларов ) в развитие экономики Тибетского автономного района.
Другие страны
7 января 2024 г. 11:41
Китай в 2024 году планирует вложить более 11 млрд долларов в развитие Тибета

Правительство Китая планирует вложить в 2024 году порядка 80 млрд юаней (свыше 11 млрд долларов ) в развитие экономики Тибетского автономного района.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, средства будут использованы для строительства инфраструктурных объектов - железных дорог, скоростных автомагистралей и аэропортов. В частности, власти начнут либо продолжат строительство 10 ключевых воздушных гаваней региона.

Кроме того, по данным агентства, выделенные бюджетные средства пойдут на финансирование проектов по поставкам экологически чистой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Çin Tibetin inkişafına 11 milyard dollardan çox sərmayə qoymağı planlaşdırır
Версия на английском языке China to invest heavily in Tibet's development in 2024

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