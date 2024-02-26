О нас

Китай в 2024 году намерен впервые запустить ракету-носитель "Чанчжэн-12"

Китай в 2024 году намерен впервые запустить ракету-носитель "Чанчжэн-12" Китай в текущем году впервые осуществит запуск недавно сконструированной двухступенчатой жидкотопливной ракеты-носителя CZ-12 ("Чанчжэн-12").
Другие страны
26 февраля 2024 г. 20:00
Китай в 2024 году намерен впервые запустить ракету-носитель Чанчжэн-12

Китай в текущем году впервые осуществит запуск недавно сконструированной двухступенчатой жидкотопливной ракеты-носителя CZ-12 ("Чанчжэн-12").

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется в распространенном докладе CASC, старт планируется осуществить с площадки на пока единственном в КНР коммерческом космодроме в городе Вэньчан (северо-восточное побережье острова Хайнань), который был введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Все опытно-конструкторские работы по созданию CZ-12 завершены, она проходит предполетные испытания.

Новая ракета, как отмечается, будет способна доставить не менее 10 т полезного груза на низкую околоземную орбиту и как минимум 6 т - на солнечно-синхронную. В стандартной комплектации диаметр обтекателя будет составлять 5,2 и 4,2 метра, однако эти показатели "могут быть адаптированы в зависимости от поставленных задач".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков, а в 2024-м их количество планируется довести до примерно 100.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы
Генсек ООН: Над человечеством вновь нависла тень ядерной угрозы
26 февраля 2024 г. 19:45
В Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих
В Польше стартуют маневры Dragon-24 с участием 20 тыс. военнослужащих
26 февраля 2024 г. 19:15
ОЗХО не нашла подтверждений применения химоружия под Дамаском в 2017 году
ОЗХО не нашла подтверждений применения химоружия под Дамаском в 2017 году
26 февраля 2024 г. 19:00
Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО
Орбан призвал парламент Венгрии одобрить заявку Швеции на членство в НАТО
26 февраля 2024 г. 18:39
Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов
Министр обороны Эстонии призвал ЕС передать Украине все запасы боеприпасов
26 февраля 2024 г. 18:23
Во Франции 50% опрошенных граждан стали реже покупать средства гигиены из-за инфляции
Во Франции 50% опрошенных граждан стали реже покупать средства гигиены из-за инфляции
26 февраля 2024 г. 18:21
Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину
Премьер Словакии: Некоторые страны ЕС и НАТО могут отправить военных в Украину
26 февраля 2024 г. 17:58
Боррель: ЕС может создать фонд для Украины по разработке дронов и ИИ
Боррель: ЕС может создать фонд для Украины по разработке дронов и ИИ
26 февраля 2024 г. 16:58
ЦАХАЛ атакует объекты Хезболла в Ливане
ЦАХАЛ атакует объекты "Хезболла" в Ливане
26 февраля 2024 г. 15:29
СМИ: Польша может потребовать пересмотра договора о строительстве первой в стране АЭС
СМИ: Польша может потребовать пересмотра договора о строительстве первой в стране АЭС
26 февраля 2024 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi