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Китай в 2022 году завершит строительство космической станции

Китай в 2022 году завершит строительство космической станции Китай завершит строительство своей космической станции в 2022 году.
Другие страны
6 января 2022 г. 09:36
Китай в 2022 году завершит строительство космической станции

Китай завершит строительство своей космической станции в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщили в Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC).

CASC запланировала осуществить в текущем году более 40 космических запусков, в том числе несколько пилотируемых, заявили на состоявшемся на днях заседании, посвященном планам компании на 2022 год.

В течение нынешнего года планируется запустить два грузовых космических корабля, два корабля серии "Шэньчжоу" и два лабораторных модуля китайской космической станции.

Другие миссии, связанные с космической станцией, включают в себя орбитальную встречу и стыковку, внекорабельную деятельность и возвращение космического корабля на Землю.

В 2022 году также совершит свой первый полет ракета-носитель "Чанчжэн-6А".

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Версия на азербайджанском языке Çin bu il kosmik stansiyanın tikintisini tamamlayacaq
Версия на английском языке China to complete building of space station in 2022

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