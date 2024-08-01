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Китай ужесточает контроль за экспортом беспилотников и аппаратуры к ним

Китай ужесточает контроль за экспортом беспилотников и аппаратуры к ним Китайские власти с 1 сентября ужесточат контроль за экспортом беспилотных летательных аппаратов и связанной с ними продукции.
Другие страны
1 августа 2024 г. 01:49
Китай ужесточает контроль за экспортом беспилотников и аппаратуры к ним

Китайские власти с 1 сентября ужесточат контроль за экспортом беспилотных летательных аппаратов и связанной с ними продукции.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Отмечается, что новые меры призваны усилить национальную безопасность, компании-экспортеры беспилотников должны будут получить специальную лицензию вышеупомянутого ведомства.

В частности, речь идет о двигателях для беспилотников мощностью более 16 кВт и о полезной нагрузке, включая инфракрасное и инерциальное измерительное оборудование, радары с синтезированной апертурой, лазеры для обнаружения целей, а также о специальной радиоаппаратуре и гражданских беспилотных авиационных системах, уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что нелегальные поставки будут уголовно наказуемы.

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