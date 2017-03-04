Китай увеличивает военный бюджет

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Военный бюджет Китая увеличится в этом году сразу на 7% и составит 1,3% ВВП. Как сообщает Report cо ссылкой на Би-би-си, об этом заявила официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Фу Ин.

Военный бюджет Китая занимает второе место в мире после США.

В 2016 году военные расходы Китая выросли на 7,6%, составив 146 млрд долларов. В 2015 на оборону было выделено 135 млрд долларов.

Заявление прозвучало буквально через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о намерении увеличить американские расходы на оборону на 10%.