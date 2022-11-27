Китай установил суточный рекорд по числу заразившихся COVID-19

За последние сутки в Китае было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения.

За последние сутки в Китае было зарегистрировано рекордное количество случаев заражения.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовала Национальная комиссия здравоохранения страны.

Отмечается, что 26 ноября у 39 791 человека был диагностирован коронавирус. Из них 3 709 - с симптомами, 36 082 - без симптомов.

Кроме того, за указанный период от вируса в стране умер один человек.

Таким образом, число случаев заражения COVID-19 в Китае возросло до 271 159, а число летальных исходов достигло 5 233.

Отметим, что четвертый день подряд в стране регистрируется рекордное количество случаев заражения коронавирусом.