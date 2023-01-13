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Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник APSTAR-6E

Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник APSTAR-6E Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6E.
Другие страны
13 января 2023 г. 06:39
Китай успешно запустил телекоммуникационный спутник APSTAR-6E

Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник APSTAR-6E.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао", курируемая Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники.

Запуск был осуществлен при помощи ракеты "Чанчжэн-2-цэ" в 02:10 по пекинскому времени (22:10 по Баку 12 января) с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 460-м для носителей этой серии.

APSTAR-6E весит 1,3 тонны, период его эксплуатации составляет 15 лет. Этот космический аппарат, разработанный Китайской академией космических технологий, будет использоваться для предоставления услуг широкополосной связи.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По данному показателю КНР за указанный период заняла второе место после США.

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