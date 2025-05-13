Китай успешно запустил спутник Shiyan-19 для тестирования технологий связи

Китай успешно вывел на орбиту спутник связи Shiyan-19 ("Шиянь-19") для тестирования коммуникационных технологий.

Китай успешно вывел на орбиту спутник связи Shiyan-19 ("Шиянь-19") для тестирования коммуникационных технологий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Старт был осуществлен при помощи ракеты-носителя CZ-3C ("Чанчжэн-3-си") в 02:09 по пекинскому времени (22:09 понедельника по бакинскому времени) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). Для ракеты серии "Чанчжэн" это 575-й запуск.

Трехступенчатая CZ-3C с диаметром обтекателя 4,2 м достигает 55,6 м в длину. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту до 3,9 тонны полезного груза (до 8 тонн на околоземную). Для ракет типа CZ-3 это 167-я миссия, в 2025 году - 8-я.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.