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Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-36

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-36 Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 07:29
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Yaogan-36

Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Yaogan-36.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Старт был осуществлен в 02:25 по местному времени при помощи ракеты CZ-2D с космодрома Сичан на юго-западе страны. Он стал 455-м по счету для носителей данной серии.

Спутники Yaogan-36 используются для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов, для предупреждения о стихийных бедствиях, а также для тестирования технологий и проведения научных экспериментов в околоземном пространстве. В этом году Китай осуществил четыре запуска таких космических аппаратов - в сентябре, в октябре, в ноябре и 15 декабря. Все они прошли успешно.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.

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