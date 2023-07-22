Китай успешно запустил два спутника при помощи коммерческой ракеты Ceres-1

Китайская Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника - Qiankun-1 и Taian.

Китайская Galactic Energy успешно вывела на орбиту два космических спутника - Qiankun-1 и Taian.

Как передает Report , об этом компания сообщила на своей странице в WeChat.

По ее сведениям, запуск был осуществлен при помощи коммерческой ракеты-носителя Ceres-1 в 13:07 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал шестым для носителей этой серии.

Миссия, в ходе которой были запущены указанные аппараты, получила название Lemon Tree. Спутник дистанционного зондирования Qiankun-1, как отмечается, будет использоваться с целью тестирования "ключевых прорывных технологий для сверхнизкой орбиты и создания передовой аэрокосмической платформы". Taian, который также называется Xing Shidai-16, предназначен для осуществления высокотехнологичного проекта в области компьютерных технологий.