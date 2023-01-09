О нас

Китай успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan

Китай успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" (CZ-7, англоязычное название Long March-7) успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan.
Другие страны
9 января 2023 г. 07:09
Китай успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan

Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" (CZ-7, англоязычное название Long March-7) успешно вывел на орбиту три исследовательских спутника серии Shiyan.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в 06:00 по местному времени (02:00 по Баку) с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань). Как отмечает телеканал, спутниковые аппараты Shiyan-23, Shiyan-22-a и Shiyan-22-b вышли на заданные орбиты.

Shiyan-23 будет использоваться для научных экспериментов, в то время как два других аппарата были запущены для орбитальных испытаний технологий по мониторингу космического пространства.

Нынешний запуск стал 459-й по счету миссией ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством
8 января 2023 г. 00:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Бакинского дома МСБ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии "Бакинского дома МСБ"
6 января 2023 г. 14:38
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
Госполитика Азербайджана направлена на улучшение благосостояния населения
6 января 2023 г. 13:59
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
Путин поручил ввести режим прекращения огня на Рождество
5 января 2023 г. 19:24
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
Минимальная заработная плата в Азербайджане повышена до 345 манатов
5 января 2023 г. 15:49
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Инновационного центра STEAM
5 января 2023 г. 14:55
Президент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди ознакомились с Детско-юношеским центром развития после капремонта
5 января 2023 г. 14:46
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
Минздрав дал рекомендации родителям в связи с распространившимся среди детей вирусом
5 января 2023 г. 12:58
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
МИД Азербайджана : Ереван хочет ввести в заблуждение международное сообщество
4 января 2023 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
ФотоМинистр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил штаб Сухопутных войск
3 января 2023 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi