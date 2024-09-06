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Китай успешно вывел на орбиту 10 спутников связи Geely-0

Китай успешно вывел на орбиту 10 спутников связи Geely-0 КНР осуществила успешный запуск спутников связи Geely-03, которые будут использоваться для нужд автопрома.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 05:47
Китай успешно вывел на орбиту 10 спутников связи Geely-0

КНР осуществила успешный запуск спутников связи Geely-03, которые будут использоваться для нужд автопрома.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, старт был осуществлен в 02:30 по пекинскому времени (22:30 по бакинскому времени) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-6 ("Чанчжэн-6"). Для носителя типа "Чанчжэн" это 534-й пуск.

Спутники будут применяться для тестирования технологий автономного вождения и системы по предоставлению услуг межтранспортной коммуникации китайского автопроизводителя Geely. Кроме того, они предназначены для наблюдения за океанами. Проект осуществляется компанией CGWIC - дочерней структурой CASC, которая прежде осуществляла запуск первой и второй группы одноименных космических аппаратов в июне 2022 года и в феврале 2024 года соответственно.

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