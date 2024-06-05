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Китай успешно провел испытание первого дрона-доставщика грузов на Эвересте

Китай успешно провел испытание первого дрона-доставщика грузов на Эвересте Китай успешно провел испытание первого дрона-доставщика грузов DJI FlyCart 30, предназначенного для эксплуатации на высочайшем в мире горном пике Эверест (8 848 м над уровнем моря) и других горных вершинах.
Другие страны
5 июня 2024 г. 22:06
Китай успешно провел испытание первого дрона-доставщика грузов на Эвересте

Китай успешно провел испытание первого дрона-доставщика грузов DJI FlyCart 30, предназначенного для эксплуатации на высочайшем в мире горном пике Эверест (8 848 м над уровнем моря) и других горных вершинах.

Как передает Report со ссылкой на портал PRNewswire, об этом рассказала журналистам Кристина Чжан, старший директор по корпоративной стратегии компании-разработчика DJI.

Согласно информации, в ходе испытаний, проводившихся на восточной стороне Эвереста, дрон FlyCart 30 за 12 минут доставил три кислородных баллона и 1,5 кг других грузов из базового лагеря на высоте 5 364 м в лагерь, расположенный на высоте около 6 тыс. м, откуда на обратном пути вывез использованное альпинистское снаряжение.

В компании-разработчике сообщили, что беспилотник может в любое время суток доставлять 15 кг грузов, что открывает возможности для облегчения высотного альпинизма, выполнения спасательных операций и работ по защите окружающей среды.

"Возможность безопасно транспортировать оборудование, расходные материалы и отходы с помощью дронов может произвести революцию в логистике альпинизма на Эвересте и повысить безопасность для всех участников восхождений", - рассказала Кристина Чжан.

После проведенных испытаний компания DJI заключила контракт с партнерами в Непале по эксплуатации FlyCart 30 в Гималаях.

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