Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

КНР осуществила испытания космического аппарата, который в понедельник успешно вернулся на Землю.

КНР осуществила испытания космического аппарата, который в понедельник успешно вернулся на Землю.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

В заявлении уточняется, что возвращаемый космический корабль, запущенный с космодрома Цзюцюань на севере КНР, пробыл на орбите 276 суток. "Данный эксперимент прошел успешно", - говорится в нем.

Согласно комментарию CASC, проект свидетельствует о важном технологическом прорыве Китая в области аэрокосмических технологий. Для мирного освоения космического пространства можно будет использовать подобный способ, который более удобен и экономичен.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.