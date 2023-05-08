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Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат КНР осуществила испытания космического аппарата, который в понедельник успешно вернулся на Землю.
Другие страны
8 мая 2023 г. 08:56
Китай успешно испытал возвращаемый космический аппарат

КНР осуществила испытания космического аппарата, который в понедельник успешно вернулся на Землю.

Как передает Report, об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

В заявлении уточняется, что возвращаемый космический корабль, запущенный с космодрома Цзюцюань на севере КНР, пробыл на орбите 276 суток. "Данный эксперимент прошел успешно", - говорится в нем.

Согласно комментарию CASC, проект свидетельствует о важном технологическом прорыве Китая в области аэрокосмических технологий. Для мирного освоения космического пространства можно будет использовать подобный способ, который более удобен и экономичен.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.

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