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Китай успешно испытал на море палубный беспилотный вертолет

Китай успешно испытал на море палубный беспилотный вертолет Китайская компания AVIC провела испытательный полет палубной модификации беспилотного вертолета AR500-BJ на море.
Другие страны
24 июля 2022 г. 05:24
Китай успешно испытал на море палубный беспилотный вертолет

Китайская компания AVIC провела испытательный полет палубной модификации беспилотного вертолета AR500-BJ на море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В ходе испытаний аппарат совершил несколько успешных взлетов и посадок на корабль в акватории возле города Тяньцзинь (Северный Китай), .

Палубная версия разрабатывается с 2017 года. Первый полет с наземного аэродрома AR500-BJ совершил в ноябре 2020 года. Эта модификация способна в автономном режиме совершать взлет и посадку с крайне ограниченных площадок в условиях сложных электромагнитных помех и сильных порывов ветра. По данным телеканала, беспилотник оснащен двигателем китайской разработки.

У базовой версии AR500 снаряженная масса аппарата составляет около 500 кг. Он способен поднимать полезную нагрузку весом около 80 кг и летать до 4 часов. Максимальная скорость аппарата - около 140 км/ч, крейсерская - 120 км/ч. Практический потолок использования - около 4 тыс. м.

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