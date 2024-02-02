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Китай успешно испытал многоразовую ракету

Китай успешно испытал многоразовую ракету Китайская государственная компания Expace объявила об успешных летных испытаниях прототипа многоразовой ракеты-носителя Куайчжоу, в ходе которых аппарат ненадолго оторвался от стартовой площадки и приземлился обратно.
Другие страны
2 февраля 2024 г. 22:37
Китай успешно испытал многоразовую ракету

Китайская государственная компания Expace объявила об успешных летных испытаниях прототипа многоразовой ракеты-носителя Куайчжоу, в ходе которых аппарат ненадолго оторвался от стартовой площадки и приземлился обратно.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице Expace в социальной сети WeChat.

По данным Expace, общее время полета составило 22 секунды, из которых девять секунд аппарат провел в зависании. Двигатель ракеты работал на метане и жидком кислороде. Положение при приземлении было точным, корпус ракеты не получил повреждений, уточнили в компании, назвав тестовую миссию полностью успешной.

Компания Expace, также известная как CASIC Rocket Technology Company, работает под управлением CASIC — китайского государственного гиганта в аэрокосмической и оборонной сферах. CASIC играет важную роль в космической отрасли КНР и стремится разрабатывать собственные ракеты параллельно со своей дочерней корпорацией CASC, выпускающей одноразовые ракеты-носители семейства Long March.

С начала 2024 года Expace осуществила два орбитальных пуска одноразовых твердотопливных ракет серии Куайчжоу.

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