Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Аппарат, получивший название Xingkong-2 ("Звездное небо-2") был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны на минувшей неделе с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.

Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.