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Китай усилит надзор за финансовым сектором

Китай усилит надзор за финансовым сектором Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором Китая в соответствии с законом.
Другие страны
21 января 2024 г. 05:41
Китай усилит надзор за финансовым сектором

Государственное управление финансового регулирования (NAFR) КНР усилит надзор за финансовым сектором Китая в соответствии с законом.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, которое распространило агентство Xinhua.

"NAFR усилит надзор за финансовым сектором и будет координировать свои действия с другими соответствующими органами власти, чтобы поставить всю финансовую деятельность под надзор в соответствии с законом", - заявил регулятор.

Вместе с тем ведомство уточнило, что "страна будет неуклонно расширять институциональную открытость финансового сектора". В частности, управление пообещало поддерживать финансируемые из-за рубежа учреждения, "обладающие исключительным опытом в управлении капиталом" в некоторых отраслях, включая уход за пожилыми людьми и здравоохранение.

Как указывает NAFR, Китай в полной мере воспользуется преимуществами своего гигантского рынка и сосредоточит высококачественные финансовые ресурсы по всему миру.

Кроме того, Госуправление финансового регулирование особо подчеркнуло важность эффективного предотвращения и нейтрализации крупных финансовых рисков.

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