Китай усилил меры безопасности на границе с Мьянмой

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Китая усилили контроль и меры безопасности на границе с Мьянмой после того, как на китайскую территорию попали снаряды и пули в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Согласно данным правительства Мьянмы, утром 12 мая в результате атаки повстанцев вооруженной этнической группировки на севере страны недалеко от границы с Китаем 19 человек погибли, еще 27 пострадали. Среди погибших были представители сил безопасности Мьянмы и 14 мирных жителей. Китайские СМИ сообщили, что на территорию приграничного города Жуйли в китайской провинции Юньнань попали снаряды и пули. Посольство КНР в Мьянме выразило протест в связи с этим и потребовало от всех сторон конфликта немедленно прекратить огонь. МИД Китая также сообщил о двух погибших гражданах КНР в Мьянме.

"В последнее время на севере Мьянмы произошли вооруженные столкновения. По состоянию на данный момент, в Мьянме погибли три гражданина КНР, кроме того, на территорию Китая попали три снаряда и пули. Вооруженные силы Китая внимательно следят за ситуацией и уже усилили пограничный дозор, контроль и меры безопасности на китайско-мьянманской границе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства страны.

У Цянь также добавил, что Китай "в связи с инцидентами сделал представление соответствующей мьянманской стороне".