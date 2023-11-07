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Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов

Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов Власти Китая усилили статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений, а также за экспортом редкоземельных элементов.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 10:35
Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов

Власти Китая усилили статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений, а также за экспортом редкоземельных элементов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Указанная продукция внесена в госреестр, обязующий лицензированные компании, вовлеченные в международные сделки с сырьем, предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности. Сбором, упорядочиванием и анализом соответствующей информации на регулярной основе должна заниматься Китайская торговая палата по импорту и экспорту металлов, минералов и химической продукции (CCCMC).

Данное решение вступило в силу 31 октября и будет действовать в течение двух лет.

Аналогичные меры, как уточняется, прежде существовали в отношении 14 видов иной продукции.

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Версия на английском языке China tightens controls over rare earth exports, imports of key commodities

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