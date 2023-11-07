Китай усилил контроль за импортом нефти и экспортом редкоземельных элементов

Власти Китая усилили статистический контроль за импортом нефти, железной руды, медного концентрата и калийных удобрений, а также за экспортом редкоземельных элементов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Указанная продукция внесена в госреестр, обязующий лицензированные компании, вовлеченные в международные сделки с сырьем, предоставлять компетентным органам Китая ключевые данные о внешнеторговой деятельности. Сбором, упорядочиванием и анализом соответствующей информации на регулярной основе должна заниматься Китайская торговая палата по импорту и экспорту металлов, минералов и химической продукции (CCCMC).
Данное решение вступило в силу 31 октября и будет действовать в течение двух лет.
Аналогичные меры, как уточняется, прежде существовали в отношении 14 видов иной продукции.