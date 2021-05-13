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Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний

Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний Китай в четверг зарегистрировал Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний.
Другие страны
13 мая 2021 г. 09:12
Китай учредил Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний

Китай в четверг зарегистрировал Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний.

Как передает Report, об этом сообщило Xinhua News Agency.

По его данным, управление является подведомственной структурой Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Оно будет располагаться в районе Хайдянь на северо-западе Пекина.

Ведомство будет заниматься разработкой политики в сфере общественного здравоохранения, профилактики и контроля над заболеваниями, созданием систем контроля в области профилактики и контроля заболеваний, созданием систем противоэпидемического мониторинга и другими задачами.

Как передает агентство, создание нового ведомства означает, что функции учреждений по борьбе с заболеваниями расширились от профилактики и борьбы с заболеваниями до всестороннего поддержания и укрепления здоровья населения всей страны.

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