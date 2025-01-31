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Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона

Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона Неподалеку от Пекина строят комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в 10 раз превышают размеры штаб-квартиры министерства обороны США (Пентагон).
Другие страны
31 января 2025 г. 03:55
Китай строит военный командный центр в 10 раз больше Пентагона

Неподалеку от Пекина строят комплекс крупнейшего в мире армейского командного центра, размеры которого в 10 раз превышают размеры штаб-квартиры министерства обороны США (Пентагон).

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и заявления источников из разведки.

На спутниковых снимках показана строительная площадка площадью более 6 кв. км, которая находится в 30 км к юго-западу от Пекина. Основное строительство, по данным издания, началось в середине 2024 года.

На площадке заметили глубокие ямы, в которых, по оценкам военных экспертов, будут размещаться большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну, отмечает FT.

По словам американских военных, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом, который они называют "Пекинским военным городком".

Бывший руководитель аналитического отдела ЦРУ по Китаю Деннис Уайлдер заявил изданию, что если информация о строительстве такого огромного военного центра подтвердится, это станет сигналом о намерении Пекина создать "не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны".

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