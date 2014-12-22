​СМИ: Китай строит военную базу вблизи спорных с Японией островов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Китай строит крупную военную базу вблизи с необитаемыми островами Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между КНР и Японией. Об этом в понедельник сообщило японское информационное агентство Киодо.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, строительство ведется на островах Наньцзи (провинция Чжэцзян), находящихся в 300 км от Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своей территорией. Отмечается, что создание такой военной базы должно повысить боеготовность КНР в случае возникновения военного кризиса в этом регионе, а также усилить ее разведывательные способности. По информации агентства, там уже установлено несколько крупных радаров и построены взлетно-посадочные полосы.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские патрульные корабли постоянно находятся неподалеку от спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.