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    Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

    Корабль будет принят на вооружение не раньше 2020 года© Imaginechina/East News

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" (Xinhua).

    Отмечается, что корабль будет принят на вооружение не раньше 2020 года. Боевое судно пройдет множество испытаний.

    Сейчас в распоряжении ВМС Народно-освободительной армии Китая находится авианосец "Ляонин". Его достроили в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг".

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