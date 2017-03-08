Китай создаст корабль для отправки людей на Луну

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Китайские инженеры работают над созданием пилотируемого корабля для отправки на Луну четырех астронавтов.

Как передает Report, об этом сообщил Чжан Байнань, являющийся главным конструктором программы китайских пилотируемых космических кораблей. По смелой задумке китайцев, разрабатываемый транспорт можно будет использовать многократно.

Чжан Байнань рассказал, что сейчас иностранные пилотируемые корабли способны доставлять на МКС до шести астронавтов. Для посадки на Луну эта цифра снижается до трех-четырех человек. В планах создателей корабля - сделать космический аппарат не хуже ведущих аналогов, используемых для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Ранее сообщалось, что Пекин намерен отправить китайских астронавтов на Луну до 2036 года.