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Китай создал свое первое умное судно для исследования океана

Китай создал свое первое умное судно для исследования океана Китайская государственная судостроительная корпорация создала в Шанхае первое в КНР умное судно для исследования океана.
Другие страны
14 июля 2025 г. 08:48
Китай создал свое первое умное судно для исследования океана

Китайская государственная судостроительная корпорация создала в Шанхае первое в КНР умное судно для исследования океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета China Daily.

Судно получило название "Тунцзи" в честь одноименного шанхайского университета.

"Это новое поколение 2000-тонных экологичных, бесшумных и интеллектуальных научно-исследовательских судов, самостоятельно спроектированных и построенных отечественными компаниями", - приводит издание слова главного конструктора Ли Чжэнхуа.

Судно с электрореактивным двигателем может управляться дистанционно с берега. Оно оснащено автономной навигацией в открытых водах и интеллектуальной системой управления энергоэффективностью. "Тунцзи" может ходить практически в любых океанических районах, за исключением ледовых зон.

Длина судна составляет 81,5 м, ширина - 15 м, а осадка - 6,9 м. Оно может вместить 45 человек, включая 30 ученых, и развивать скорость до 15 узлов (27 км/ч). Дальность плавания электросудна составляет 80 тыс. морских миль, оно может работать автономно до 35 суток.

"Тунцзи" будет использоваться для научно-исследовательских и инженерных работ, а также стажировок студентов Университета Тунцзи.

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