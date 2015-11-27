​Китай создает военную базу на востоке Африки

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На китайской базе в Джибути в течение 10 лет будут служить 10 тыс. военных. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь министерства обороны Китая Ву Чен.

По его словам, военная база будет содействовать гуманитарной деятельности ООН в Сомали.

Отметим, что Республика Джибути - небольшое государство в Восточной Африке. Столица - Джибути. Большая часть населения исповедует ислам. Численность населения страны - 875 тыс. человек. Площадь территории страны составляет 23 тыс. кв. м.