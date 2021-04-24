О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса

Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса Всего в республике ведется разработка около 50 видов вакцин
Другие страны
24 апреля 2021 г. 09:35
Китай создает вакцину, эффективную при различных мутациях коронавируса

Китайские специалисты занимаются разработкой вакцины, которая будет эффективна при различных мутациях коронавируса нового типа и лучше защитит человека от всевозможных его штаммов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР академик Чжун Наньшань.

"Чаще всего в Китае применяют инактивированные вакцины фармацевтических компаний Sinovac и Sinopharm, которые, например, малоэффективны против южноафриканского штамма, - сообщил он, выступая в онлайн-режиме на конференции Китайского института инженерных наук в городе Гуанчжоу (Южный Китай). - Сейчас мы бросили все силы на разработку препарата, который позволит защитить от мутировавшего вируса".

По словам эксперта, пока сложно точно определить, в течение какого промежутка времени после прививки китайские вакцины способны оградить человека от коронавирусной инфекции.

"На текущем этапе в нашей стране ведется разработка около 50 видов вакцин, а в мире - более 200. Возникает вопрос: какой из этих препаратов целесообразнее всего дорабатывать? Сможем ли мы правильно сосредоточить усилия в данном направлении? Это важные проблемы, которые нам вскоре предстоит решить", - подытожил Чжун Наньшань.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке China creating vaccine effective against various COVID mutations

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
Теймур Мусаев назначен врио министра здравоохранения Азербайджана
23 апреля 2021 г. 16:44
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
22 апреля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi