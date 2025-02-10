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Китай создает команду планетарной обороны из-за угрозы астероида 2024 YR4

Китай создает команду планетарной обороны из-за угрозы астероида 2024 YR4 Китайское оборонное агентство начало формировать команду планетарной обороны на фоне растущих опасений по поводу астероида 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 18:14
Китай создает команду планетарной обороны из-за угрозы астероида 2024 YR4

Китайское оборонное агентство набирает исследователей космоса на фоне растущих опасений столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году.

Как передает Report, об этом сообщают китайские СМИ.

Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило вероятность столкновения астероида с Землей до 2,2%, что сделало его главным объектом в списке рисков агентства.

Астероид, размер которого оценивается от 40 до 90 метров в ширину, был обнаружен Институтом астрономии Гавайского университета в конце декабря 2024 года. Это открытие активировало глобальные механизмы мониторинга околоземных объектов.

В ответ на потенциальную угрозу Китай расширяет исследования в области планетарной обороны и разрабатывает превентивные меры по предотвращению столкновения.

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