Китай создает команду планетарной обороны из-за угрозы астероида 2024 YR4

Китайское оборонное агентство набирает исследователей космоса на фоне растущих опасений столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году.
Как передает Report, об этом сообщают китайские СМИ.
Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило вероятность столкновения астероида с Землей до 2,2%, что сделало его главным объектом в списке рисков агентства.
Астероид, размер которого оценивается от 40 до 90 метров в ширину, был обнаружен Институтом астрономии Гавайского университета в конце декабря 2024 года. Это открытие активировало глобальные механизмы мониторинга околоземных объектов.
В ответ на потенциальную угрозу Китай расширяет исследования в области планетарной обороны и разрабатывает превентивные меры по предотвращению столкновения.