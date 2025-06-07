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Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США

Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты.
Другие страны
7 июня 2025 г. 03:25
Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты.

Как сообщет Report, об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из Вашингтона в штат Нью-Джерси.

Он ответил утвердительно на вопрос, согласился ли Си Цзиньпин возобновить поставки редкоземельных металлов в США. "Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения", - сказал президент, говоря о предстоящей встрече представителей США и КНР в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что провел хороший разговор с китайским лидером. "Это сложная сделка, но это сделка, которая принесет нам много денег и много чего другого", - добавил он, говоря о договоренностях с Пекином.

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