Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в США

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты.

Председатель КНР Си Цзиньпин согласился возобновить поставки редкоземельных элементов в Соединенные Штаты.

Как сообщет Report, об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал журналистам на борту президентского самолета, вылетевшего из Вашингтона в штат Нью-Джерси.

Он ответил утвердительно на вопрос, согласился ли Си Цзиньпин возобновить поставки редкоземельных металлов в США. "Мы очень далеко продвинулись в сделке с Китаем. Мы хотели получить разъяснения", - сказал президент, говоря о предстоящей встрече представителей США и КНР в Лондоне.

Трамп подчеркнул, что провел хороший разговор с китайским лидером. "Это сложная сделка, но это сделка, которая принесет нам много денег и много чего другого", - добавил он, говоря о договоренностях с Пекином.