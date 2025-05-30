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Китай согласился начать процедуры возобновления импорта морепродуктов из Японии

Китай согласился начать процедуры возобновления импорта морепродуктов из Японии Китай согласился начать процедуры, необходимые для возобновления импорта японских морепродуктов, который был запрещен в августе 2023 после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".
Другие страны
30 мая 2025 г. 04:23
Китай согласился начать процедуры возобновления импорта морепродуктов из Японии

Китай согласился начать процедуры, необходимые для возобновления импорта японских морепродуктов, который был запрещен в августе 2023 после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское правительство.

Как ожидается, сообщили источники агентства, китайские власти опубликуют уведомление об ослаблении запрета и начнут регистрацию японских компаний, которые занимаются обработкой морепродуктов. На это может уйти несколько месяцев.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.

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