Китай согласился начать процедуры возобновления импорта морепродуктов из Японии

Китай согласился начать процедуры, необходимые для возобновления импорта японских морепродуктов, который был запрещен в августе 2023 после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Китай согласился начать процедуры, необходимые для возобновления импорта японских морепродуктов, который был запрещен в августе 2023 после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японское правительство.

Как ожидается, сообщили источники агентства, китайские власти опубликуют уведомление об ослаблении запрета и начнут регистрацию японских компаний, которые занимаются обработкой морепродуктов. На это может уйти несколько месяцев.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая вытекает через бреши с сильным радиоактивным заражением.

На территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Вода проходит очистку, но в ней по-прежнему содержится тритий, который не поддается удалению. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.