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Китай выразил протест Минюсту США и ФБР за иски против 40 чиновников КНР

Китай выразил протест Минюсту США и ФБР за иски против 40 чиновников КНР Министерство общественной безопасности КНР в среду выразило решительный протест Минюсту США, а также Федеральному бюро расследований (ФБР) за "произвольные" судебные иски в отношении 40 сотрудников государственных органов Китая.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 17:56
Китай выразил протест Минюсту США и ФБР за иски против 40 чиновников КНР

Министерство общественной безопасности КНР в среду выразило решительный протест Минюсту США, а также Федеральному бюро расследований (ФБР) за "произвольные" судебные иски в отношении 40 сотрудников государственных органов Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Американскому Министерству юстиции и представительству ФБР в Пекине было сделано серьезное представление и выражен решительный протест за произвольные, опирающиеся на сфабрикованные доказательства иски против 40 представителей правительства Китая, включая полицию", - говорится в нем.

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