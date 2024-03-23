О нас

Китай сделал Филиппинам жесткое предупреждение

Китай сделал Филиппинам жесткое предупреждение Китай предостерегает Филиппины от самовольных действий в районе рифа Аюнгин (Жэньай) в Южно-Китайском море, поскольку считает их нарушением своего суверенитета.
Другие страны
23 марта 2024 г. 08:17
Китай сделал Филиппинам жесткое предупреждение

Китай предостерегает Филиппины от самовольных действий в районе рифа Аюнгин (Жэньай) в Южно-Китайском море, поскольку считает их нарушением своего суверенитета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) КНР Гань Юй.

"Мы обращаемся к филиппинской стороне: тот, кто играет с огнем, будет унижен. УБО всегда находится в состоянии готовности, мы будем решительно защищать территориальный суверенитет нашей страны, ее права и интересы на море", - приводятся его слова на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Гань Юй уточнил, что 23 марта Филиппины направили к указанному рифу два катера морской полиции и одно судно снабжения для пополнения запасов военного корабля, который филиппинская сторона "незаконно посадила на мель". Он заявил, что Манила в итоге нарушила свои обещания, поскольку это была "нерегулярная операция".

Официальный представитель отметил, что, пытаясь доставить на корабль строительные материалы, Филиппины "воспользовались возможностью, чтобы спровоцировать неприятности", и тем самым "намеренно подрывали мир и стабильность в Южно-Китайском море".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Правительство США частично приостановило работу
Правительство США частично приостановило работу
23 марта 2024 г. 08:44
В США при ДТП с участием школьного автобуса погибли 2 человека, более 50 ранены
В США при ДТП с участием школьного автобуса погибли 2 человека, более 50 ранены
23 марта 2024 г. 08:00
Маск: Человек с чипом Neuralink написал первый пост в X с помощью мысли
Маск: Человек с чипом Neuralink написал первый пост в X с помощью мысли
23 марта 2024 г. 07:16
Сегодня в Словакии пройдут выборы президента
Сегодня в Словакии пройдут выборы президента
23 марта 2024 г. 06:14
Белый дом: Байден не планирует созваниваться с Путиным из-за теракта в Крокусе
Белый дом: Байден не планирует созваниваться с Путиным из-за теракта в "Крокусе"
23 марта 2024 г. 05:23
В США подтверждают информацию, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле
В США подтверждают информацию, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле"
23 марта 2024 г. 03:42
Генсек ООН решительно осудил теракт в Крокус Сити Холле
Генсек ООН решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
23 марта 2024 г. 03:26
Евросоюз осудил теракт в России
Евросоюз осудил теракт в России
23 марта 2024 г. 00:47
Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии
Эфиопия намерена репатриировать 70 тыс. граждан из Саудовской Аравии
22 марта 2024 г. 21:34
СМИ: Спикера Палаты представителей США хотят отстранить от должности
СМИ: Спикера Палаты представителей США хотят отстранить от должности
22 марта 2024 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi