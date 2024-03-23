Китай сделал Филиппинам жесткое предупреждение

Китай предостерегает Филиппины от самовольных действий в районе рифа Аюнгин (Жэньай) в Южно-Китайском море, поскольку считает их нарушением своего суверенитета.

Китай предостерегает Филиппины от самовольных действий в районе рифа Аюнгин (Жэньай) в Южно-Китайском море, поскольку считает их нарушением своего суверенитета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Управления береговой охраны (УБО) КНР Гань Юй.

"Мы обращаемся к филиппинской стороне: тот, кто играет с огнем, будет унижен. УБО всегда находится в состоянии готовности, мы будем решительно защищать территориальный суверенитет нашей страны, ее права и интересы на море", - приводятся его слова на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Гань Юй уточнил, что 23 марта Филиппины направили к указанному рифу два катера морской полиции и одно судно снабжения для пополнения запасов военного корабля, который филиппинская сторона "незаконно посадила на мель". Он заявил, что Манила в итоге нарушила свои обещания, поскольку это была "нерегулярная операция".

Официальный представитель отметил, что, пытаясь доставить на корабль строительные материалы, Филиппины "воспользовались возможностью, чтобы спровоцировать неприятности", и тем самым "намеренно подрывали мир и стабильность в Южно-Китайском море".