Китай считает, что все стороны должны способствовать украинскому урегулированию

Все заинтересованные стороны должны вносить вклад в урегулирование украинского конфликта.

Все заинтересованные стороны должны вносить вклад в урегулирование украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Всем сторонам следует участвовать в процессе мирного урегулирования", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В частности, по мнению Ван И, "Европа должна сыграть роль в том, что касается устранения причин этого кризиса".

Китайский министр напомнил, что Пекин с самого начала выступал за дипломатическое решение конфликта.

"Силовые методы и санкции не способны решить абсолютно все вопросы", - отметил он.