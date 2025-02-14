О нас

Китай считает, что все стороны должны способствовать украинскому урегулированию

Китай считает, что все стороны должны способствовать украинскому урегулированию Все заинтересованные стороны должны вносить вклад в урегулирование украинского конфликта.
Другие страны
14 февраля 2025 г. 19:39
Китай считает, что все стороны должны способствовать украинскому урегулированию

Все заинтересованные стороны должны вносить вклад в урегулирование украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

"Всем сторонам следует участвовать в процессе мирного урегулирования", - сказал он, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

В частности, по мнению Ван И, "Европа должна сыграть роль в том, что касается устранения причин этого кризиса".

Китайский министр напомнил, что Пекин с самого начала выступал за дипломатическое решение конфликта.

"Силовые методы и санкции не способны решить абсолютно все вопросы", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi