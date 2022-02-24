Китай считает, что дверь к мирному урегулированию вокруг Украины еще не закрыта

Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.

Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы считаем, что дверь для мирного решения украинского вопроса еще не закрыта", - сказал он.

«Китай надеется на то, что все стороны в ситуации вокруг Украины будут проявлять сдержанность и урегулировать вопросы за счет переговоров», - заявил Цзюнь.

"Надеемся на то, что все стороны будут сохранять хладнокровие и будут проводить диалог и консультации для того, чтобы урегулировать вопросы должным образом за счет переговоров", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины.

"Особенно важно в данный момент избегать обострения напряженности. Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры своими путями, приветствует все усилия, нацеленные на дипломатическое урегулирование, и призывает к ним", - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.