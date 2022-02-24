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Китай считает, что дверь к мирному урегулированию вокруг Украины еще не закрыта

Китай считает, что дверь к мирному урегулированию вокруг Украины еще не закрыта Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.
Другие страны
24 февраля 2022 г. 07:53
Китай считает, что дверь к мирному урегулированию вокруг Украины еще не закрыта

Китай считает, что дверь для мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще не закрыта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Мы считаем, что дверь для мирного решения украинского вопроса еще не закрыта", - сказал он.

«Китай надеется на то, что все стороны в ситуации вокруг Украины будут проявлять сдержанность и урегулировать вопросы за счет переговоров», - заявил Цзюнь.

"Надеемся на то, что все стороны будут сохранять хладнокровие и будут проводить диалог и консультации для того, чтобы урегулировать вопросы должным образом за счет переговоров", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Китай намерен продолжать продвигать переговоры и дипломатию в ситуации вокруг Украины.

"Особенно важно в данный момент избегать обострения напряженности. Китай будет продолжать продвигать мирные переговоры своими путями, приветствует все усилия, нацеленные на дипломатическое урегулирование, и призывает к ним", - сказал дипломат, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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